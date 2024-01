Nécrologie - BBY Pikine en deuil : Yaya Hanne, président du mouvement Diamm ak Tawfekh, a perdu son père

Le réveil a été douloureux ce mardi, dans le département de Pikine. En effet, le notable et écrivain Elhadji Ibrahima Hanne, par ailleurs père de Monsieur Yaya Hanne, président du Mouvement Diamm ak Tawfekh, a rendu l’âme dans la nuit du lundi au mardi.



Du côté de la population, cette perte, disent-ils, va créer un grand vide à Pikine, car le défunt était un symbole de la crème intellectuelle de la banlieue.



« El Hadji Ibrahima Hanne était un écrivain talentueux, qui a su captiver les lecteurs avec sa plume unique. Ses œuvres ont laissé une empreinte indélébile dans le paysage littéraire sénégalais et continueront d'inspirer les générations futures. Sa passion, son dévouement et son talent resteront gravés dans nos cœurs », témoignent les Pikinois.



Ils ajoutent qu’Il était un homme remarquable et il vivra à travers nos souvenirs et son héritage littéraire.