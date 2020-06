Nécrologie - Basket : Abdoulaye Sèye Moreau n'est plus Le membre d'honneur de la Fiba, Abdoulaye Sèye "Moreau" a tiré sa révérence ce samedi. Cette légende du basket, fondateur par ailleurs du Dakar Université Club, avait 91 ans.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juin 2020 à 06:12 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Sèye "Moreau", ancien président de la FIBA, est une icône de l’histoire du basket-ball sénégalais en particulier, et celle sportive en général.



Sa carrière sportive a démarré dans les clubs sénégalais de 1955 à 1965, en tant que joueur notamment au Foyer France Sénégal, où il sera sacré champion d’AOF en 1955.



Il est par ailleurs, fondateur du Dakar Université Club. Il devient ensuite arbitre international, président de la commission des arbitres, président de FSBB, président de l’AFABA (ancienne appellation de la FIBA), 2e africain président de la FIBA, président du CNOSS.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos