Nécrologie – Birane Ndour, le fils de Youssou Ndour, a aussi perdu sa soeur !

« Birane Ndour est entouré par son père Youssou Ndour et son épouse Aïda qui l’épaulent avec son épouse Aminata depuis l’annonce de la mauvaise nouvelle. Les membres de la famille sont aussi là pour le soutenir et le couver de leur affection dans cette épreuve difficile qui l’afflige et qu’il subit avec une grande foi. » Rapporte Metrodakar.net



« Ce n’est pas facile de perdre coup sur coup deux membres d’une même famille. C’est très difficile », a confié non sans peine leur source.



La même source de préciser que la jeune de sœur de Birane Ndour sera enterrée lundi matin à Darou Mousty



Leral.net exprime sa vive compassion à Birane et à la famille. Paix à son âme et que la terre lui soit légère !