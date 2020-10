Nécrologie - Côte d'Ivoire: Le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité est mort Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire, n'est plus. Il a tiré sa révérence cet après-midi.





Le Premier Ministre a donné la triste nouvelle aux artisans, venus célébrer le chef de l'État pour ses actions au palais de la culture.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 20:41

" Nous avons le regret de vous annoncer le décès soudain du ministre Sidiki Diakité cet après-midi ", a déclaré Hamed Bakayoko, sous le choc au constat.



Il était accompagné de plusieurs membres de son Gouvernement. Le Préfet hors grade, serait décédé d'une crise cardiaque.



" J'ai le regret de vous annoncer, le décès subit de Monsieur Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation en début d'après-midi, qui nous plonge dans la consternation. "

