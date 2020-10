Nécrologie - Côte d'Ivoire: le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité est mort Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du territoire, n'est plus. Il a tiré sa révérence cet après-midi.





Le Premier Ministre a donné la triste nouvelle aux artisans, venus célébrer le chef de l'État pour ses actions au palais de la culture.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 20:41 | | 0 commentaire(s)|

"Nous avons le regret de vous annoncer le décès soudain du ministre Sidiki Diakité cet après-midi.", a déclaré Hamed Bakayoko, sous le choc au constat.





Il était accompagné de plusieurs membres de son Gouvernement. Le Préfet hors grade, serait, décédé d'une crise cardiaque.



"J'ai le regret de vous annoncer, le décès subit de Monsieur Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation en début d'après-midi qui nous plonge dans la consternation. "

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos