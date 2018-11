Nécrologie: Décès d'Adja Dior Diop, présidente d'honneur du Rasef

Adja Dior Diop, présidente d’honneur du Réseau africain de soutien à l’entrepreneuriat féminin (Rasef), est décédée dans la nuit de mardi à mercredi en Tunisie, a appris l’APS de source informée.



Mme Diop est fondatrice du Rasef qu’elle a dirigé jusqu’en juillet 2018 avant de céder le témoin à Ndèye Sy Lo, lors d’une assemblée générale extraordinaire à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar.



Créé en 1994, le Rasef avec plus de 300 entrepreneurs individuels et 420 Groupements de promotion féminine compte 65 000 membres répartis sur tout le territoire national et intervenant dans divers secteurs.