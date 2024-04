Nécrologie- Décès d'El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué), ancien député libéral

Le monde politique vient d'être encore touché par le deuil. El Hadji Malick Guèye, ancien député du PDS originaire de Lat Mingué (dép.Kaolack) s'est éteint dans la nuit du vendredi 12 à samedi 13 Avril 2024. Selon notre source, celui qui a été Conseiller spécial du Président Me Abdoulaye Wade pour le Proche et le Moyen Orient a rendu l'âme à l'hôpital Fann de Dakar et son inhumation est prévue dans l' après-midi au niveau de son village natal de Lat Mingué.



Ancien Président de la Fédération Départementale du PDS de Kaolack, El Hadji Malick Guèye a aussi été Conseiller spécial du Président Macky jusqu'à son départ du pouvoir le 02 Avril dernier. Au cours de l'élection présidentielle du 24 mars 2024,il a soutenu la Coalition électorale "Idy2024" du Président Idrissa Seck.



En cette douloureuse circonstance, nous nous inclinons devant sa mémoire et présentons nos très sincères condoléances à sa famille biologique et politique. Que Firdawsi soit sa demeure éternelle. Amine.