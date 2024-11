Nécrologie : Décès de Ibrahima Ndiaye dit Iboss

La communauté du basketball sénégalais est en deuil. M. Ibrahima Ndiaye, connu sous le nom d’Iboss, vice-président de la commission d’organisation de la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB) et secrétaire général de l’US Gorée, s’est éteint dans la nuit du lundi 25 novembre 2024, à l’Hôpital Principal de Dakar.



Ibrahima Ndiaye était reconnu pour son dévouement sans faille au développement du basketball, tant au sein de la FSBB qu’auprès de son club, l’US Gorée. Sa disparition laisse un vide immense dans cette discipline, qu’il a servie avec passion et abnégation, renseigne "LeSoleil-Digital".



La levée du corps est prévue ce mardi 26 novembre à 14h, à la mosquée Elhadji Lamine Diène, située à la Gueule-Tapée, avant l’inhumation au cimetière de Yoff.



Le président de la FSBB, Me Babacar Ndiaye et l’ensemble du comité directeur ont exprimé leur profonde tristesse face à cette perte, tout en adressant leurs sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à toute la communauté sportive.