Nécrologie: Décès de Modou Mamoune Samb, PCA de Socabeg

Mamoune Samba, PCA Socabeg, s’est éteint hier, au Maroc.



Leral présente ses condoléances les plus attristées.



Quelques jours après le décès de Abdoulaye Elimane Dia « Kalajo », le Sénégal a encore perdu un capitaine d’industrie, avec le rappel à Dieu de Modou Mamoune Samb.



Le PCA de Socabeg est décédé ce dimanche au Maroc. Entrepreneur atypique, modèle et référence, Modou Mamoune Samb était aussi un bienfaiteur qui faisait de l’immobilier, un moyen de servir ses concitoyens. Il s’est illustré dans ce secteur par son sens aigu des affaires, sa ténacité et sa parfaite connaissance des forces en présence.