Nécrologie : Décès de Pape Dia, frère et manager du lutteur Bombardier

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2019 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

Pape Dia, frère utérin et manager du lutteur Seigne Dia dit "Bombardier" est décédé des suites d’une longue maladie. Selon la RFM qui donne l’information, le défunt est rentré récemment de la France où il était pour se soigner.



La rédaction de Leral présente ses condoléances à la famille éplorée et au monde de la lutte.

