Nécrologie: Décès de Samba Mballo dit « Bathie » du Groupe Gelongal

D’après Baobab 7, il s’agit d’une très triste nouvelle pour les artistes-musiciens du Sénégal et du Fouladou particulièrement. Après le décès de Papis du même groupe en 2018, celui de Bathie va à coup sûr plonger le groupe dans la plus grande consternation.



A noter que le groupe Gelongal, fondé dans les années 2000, s’est distingué par ses textes engagés et ses sonorités uniques, mêlant hip-hop et rythmes traditionnels sénégalais. Samba Mballo en était l’une des figures emblématiques, incarnant un mouvement artistique qui s’est progressivement imposé sur la scène musicale nationale, voire internationale.