Nécrologie: Décès de Sira Djimby Dialy, la fille aînée de Djibo Leyti Kâ

Cadre à la Sonatel, mais également connue sous le nom de Sira, elle fut active et connue sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où la nouvelle de son décès a choqué plus d’un. Djimby Kâ est la fille aînée de feu Djibo Leyti Kâ, ancien ministre et homme politique de renom.



Selon notre source, pas plus tard qu’hier soir, vers 23 heures, elle a publié une photo d’elle, en souhaitant un bon vendredi à ses followers et assuré qu’elle se sentait cool. Un message qui sonne aujourd’hui comme un adieu.



A sa famille, ses parents et proches, le Groupe Leral exprime sa vive compassion, tout en priant qu’en ce mois béni du Ramadan, Firdawsy, le Paradis luxueux, soit sa nouvelle demeure.