Nécrologie: Décès de l'ancien maire de Diourbel, Me Jacques Baudin

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Novembre 2018 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Me Jacques Baudin est décédé cette nuit à Dakar à l'âge de 79 ans, a appris SeneWeb. Responsable du Parti socialiste et ancien maire de Diourbel, le défunt fut plusieurs fois ministre sous la présidence d’Abdou Diouf. Il avait dirigé successivement les départements du Tourisme et de l'Environnement, de la Justice et des Affaires étrangères.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook