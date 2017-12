Nécrologie : Décès de l’ancien ministre, Mamoudou Touré

L’ancien ministre de l’Economie et des Finances est décédé ce jeudi à Dakar. Mamoudou Touré a été ministre de l’Economie et des Finances de mai 1983 à avril 1988. Une époque durant laquelle, sous ajustement structurel, le Sénégal a lancé les Nouvelles politiques agricoles et industrielles.Il a été fonctionnaire de la Communauté économique européenne, ambassadeur, directeur de l’Institut africain pour le développement économique et la planification (IDEP), directeur du Département Afrique du Fmi.



Mamoudou Touré a participé aux Assises nationales du Sénégal, initiées par l’opposition à Abdoulaye Wade.









