Nécrologie: Décès de la mère de Moustapha Niasse

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle. Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse a perdu sa mère.



Abyssata Thiam, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a été rappelée à Dieu ce lundi en fin d’après-midi, à Keur Madiabel, à l'âge de 104 ans.



