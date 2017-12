Nécrologie: Décès de la sœur d’Anta Sarr Diacko, la dépouille attendue aujourd’hui

Suite au décès de sa sœur à Paris le dimanche 17 décembre, la déléguée à la Protection sociale et à la solidarité nationale, Anta Sarr Diacko informe que la dépouille arrive ce jeudi 21. L’enterrement est prévu demain, vendredi, à Dagana et la cérémonie du 8e jour aura lieu le dimanche 24 décembre chez sa maman à Khar Yalla, Dakar.



Leral.net présente ses condoléances à la famille éplorée et prie pour que la terre de Dagana lui soit légère.