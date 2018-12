Nécrologie: Décès du journaliste Amadou Lamine Mbaye

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 16:47 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Amadou Lamine Mbaye est décédé ce lundi 31 décembre à l’hôpital de Pikine, des suites d’une courte maladie, a-t-on appris du site d’information Senego pour lequel, il travaillait en qualité de Rédacteur en chef adjoint.



Une grande perte pour sa famille et pour la presse sénégalaise. La rédaction de Leral.net s’associe pleinement à la douleur qui frappe la famille éplorée et lui présente ses sincères condoléances.



