Nécrologie : Ibrahima Sène du Pit est décédé hier, samedi

Secrétaire en charge des questions économiques au Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT, Ibrahima Sène qui est né le 1er mai 1946, a aussi été un des leaders de la Ligue Démocratique, Mouvement pour la Patrie et le Travail (LDMPT), le jumeau du PIT.



Brillant intellectuel et grand homme politique, il s’exprimait souvent sur la situation du pays à travers ses contributions, sujets de débats et discussions, à travers la presse et les réseaux sociaux



La levée du corps est annoncée pour demain lundi 10 Avril 2023, à 10h00, à la morgue de l’hôpital Principal, suivie de son inhumation à Ngaye Mekhé.



A sa famille, ses parents et proches, Leral exprime sa vive compassion. En ce mois béni du Ramadan et par la Grâce de Dieu, que le Paradis soit sa nouvelle demeure.