Nécrologie - Innocence Ntap Ndiaye endeuillée - Elle a perdu son mari Monsieur Mamadou Ndiaye est décédé et était par ailleurs l'époux d'Innocence Ntap Ndiaye

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020

La Présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye a perdu son époux, Monsieur Mamadou Ndiaye.



A souligner que le défunt était sorti de l'hôpital il y a quelques jours, après avoir été testé négatif et déclaré guéri de la Covid-19.

Leral présente ses condoléances à la présidente du hcds.



