Nécrologie - Keur Socé: Le premier PCR n'est plus Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 14:29 | | 0 commentaire(s)| Moustapha Diop n'est plus. Le premier président du Conseil rural de Keur Socé s'est éteint ce mercredi à l'aube.



Moustapha Diop, premier PCR de Keur Socé dès 1974, est resté sur son fauteuil jusqu'en 2000 après la première alternance politique du Sénégal. Déchu par une délégation spéciale, M. Diop comme beaucoup de ses camarades PCR socialiste est resté en marge de la vie politique même s'il faut dire qu'il a milité au PDS avant de prendre sa retraite politique.



Pa Moustapha Diop comme on l'appelait affectueusement est mort à l'âge de 95 ans et sera enterré ce mercredi à 17heures à Keur Socé.

Le notable et social Vieux Moustapha Diop a été un pur produit du Parti Socialiste (PS).









Abdoulaye Diallo Leral.net Kaolack



