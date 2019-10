Nécrologie - L'APR de Mbour en deuil: Badara Wade, membre de la COJER est décédé

Cest avec tristesse que les mbourois ont appris ce matin le décès du jeune Badara Wade, membre de la Cojer départementale et par ailleurs responsable des jeunes du mouvement Am Dem à Grand Mbour, un jeune proche de Cheikh Issa Sall, Dg de l'Adm.



Le jeune Badara Wade a rendu l'âme dès suite dune longue maladie. Pour rappel, il faisait partie des jeunes qui s'activaient lors des cours de vacances que le mouvement Am Dem organise chaque année.



Le groupe leral présente ses condoléances aux membres de l'Apr et à Cheikh Issa Sall, président du mouvement Am Dem.

