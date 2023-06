Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nécrologie: L’ancien maire de Mbour, El Hadji Ameth Sarr, n’est plus Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2023 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

La capitale de la Petite côte vient de perdre l’un de ses plus valeureux fils. Ancien édile de la ville, El Hadji Ameth Sarr a tiré sa révérence ce lundi 19 juin 2023.Une grosse perte pour Mbour et pour toute la Ummah islamique. Premier magistrat de Mbour du 30 novembre 1972 au 19 mars 1978, El Hadji Ameth Sarr s’est distingué à la tête du Conseil municipal de Mbour par une gestion sobre et vertueuse saluée unanimement par toutes les populations qui le citent toujours en référence dans le domaine.



Selon LeTémoin, dans l’équipe municipale qu’il dirigeait avec brio, on pouvait compter d’autres grandes figures politiques de la localité comme Joseph Malick Ndiaye son premier adjoint et Ndiamé Mangoné Ndir, son deuxième adjoint. Comme secrétaire municipal, il y avait à la baguette Yatma Dièye. Hadji Ameth Sarr a été enterré ce lundi dansla ville sainte de Touba. El Hadji Ameth Sarr estle père du DAGE du ministère des Finances et du Budget Abdou Lakha Sarr.



Leral présente au Dage ses sincères condoléances, ainsi qu’à son épouse Adja Kene Gueye, à ses enfants, à toute la famille éplorée. Condoléances également au maire de Mbour, Cheikh Issa Sall et à travers lui, à toutes les populations mbouroises. La cérémonie religieuse de prières est prévue ce mercredi à Mbour.



