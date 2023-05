Nécrologie: L’ancien ministre Abdoul Aziz Tall a perdu sa sœur cadette

Avant-hier dimanche, presque toute la République s’était déplacée pour partager la douleur de l’ancien ministre Abdoul Aziz Tall, qui fut aussi le Directeur de Cabinet de l’actuel président de la République et du Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite, Pape Ahmadou Tall qui ont perdu leur sœur cadette, Mme Adja Seynabou Tall, informe "Le Témoin".



En effet, la cour de la Grande mosquée de Sacré-Cœur III était très petite pour accueillir les personnes venues nombreuses, assister à la levée du corps. Parmi les autorités politiques, religieuses, militaires et autres grands dignitaires de la République qui avaient fait le déplacement, on notait la présence, entre autres, de Serigne Mansour Sy Dabakh ; de l’Imam El Haadj Maalick Ndoye de la grande mosquée de Ouakam, de la forte délégation de l’ONG Jamra, conduite par son président Imam Massamba Diop ; du professeur Seydou Nourou Diop, de l’Imam de la Grande mosquée de Niarry Tally ; d’El Haadj Moussa Fall, Imam de la Grande mosquée de Sacré- Cœur III. Étaient également présents, de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dione, neveu de la défunte ; l’ancien Cemga Mamadou Sow « Nogass » ; Alioune Tine d’Africa-Jom Center, les anciens ministres Mouhamed El Moustapha Diagne et Djibril Ngom, Pathé Ndiaye ancien directeur du Bom et du Pad, François Colin, ancien vérificateur général à l’Ige, etc.



Dans leurs interventions, les différents orateurs ont loué les multiples qualités de la défunte Madame Seynabou Tall, qui fut une grande commerçante, avant de magnifier les excellentes relations qu’ils ont avec le ministre Abdoul Aziz Tall et son frère ainé, l’ancien Commissaire central de Dakar, Pape Ahmadou Tall.



A la suite de ces témoignages, un cortège composé d’une vingtaine de véhicules, s’est ébranlé en direction de Ngol-Ngol, dans le département de Tivaouane, où l’inhumation a eu lieu en début d’après-midi, suite à la lecture du Coran et la prière mortuaire dirigée par Serigne Mansour Sy Dabakh. Hier, le défilé des personnalités a continué à la maison mortuaire située à Ngor, en face du stade.