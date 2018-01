Nécrologie : L’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Ousmane Seck est décédé

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2018 à 12:45

L’ancien ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal dans les années 1980, Ousmane Seck, décédé dimanche à Dakar, à l’âge de 79 ans des suites d’une courte maladie, a été inhumé le même jour au cimetière de Takhikao, à Thiès.

Administrateur civil de formation, le défunt Ousmane Seck, né le 28 mai 1938 à Rufisque, est entré dans le gouvernement socialiste dirigé par le Premier ministre Abdou Diouf, comme ministre de la Coopération avant de diriger le département de l’Economie et des Finances, rappelle l’agence de presse sénégalaise.

Après avoir quitté le gouvernement du deuxième président de la République du Sénégal, Ousmane Seck se retrouve à la Banque islamique de développement (BID) à Jeddah (Arabie Saoudite) où il occupe le poste de vice-président.

Quelques années plus tard, le défunt homme politique frère de l’ancien directeur de la Radiotélévision nationale (RTS), Oumar Seck, s’est vu confier la présidence de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).



