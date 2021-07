Nécrologie : Youssou Ndiaye, Magistrat et Ministre des Sports est décédé Le monde sportif est en deuil avec l'annonce du décès de l'ancien président de la fédération sénégalaise de football, Youssou Ndiaye.

Youssou Ndiaye 83 ans, est décédé. Titulaire en équipe nationale des Jeux de l'amitié 1963, il a fini

Meilleur buteur avec six buts sur les douze marqués par le Sénégal..

Il a été un Ancien joueur de la Saint-Louisienne et de l'US Goree, sans oublier qu'il fut ancien président FSF et de la fédération de tennis.

