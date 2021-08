Il était l'incarnation de la fidélité en politique. Ndiaye N PAI, de son vrai nom Ndiaga Ndiaye aura tout donné au président Me Abdoulaye Wade et son parti: son temps, son énergie et son amour. Ndiaye PAI était plus qu'un militant du Pds, mais un talibé de Me Wade avec un dévouement désintéressé. Il était aussi l'homme des archives vidéos.