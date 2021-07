Nécrologie: L'international Ousmane Diagne, emporté par la Covid-19, a été inhumé ce jeudi Le jeune international sénégalais, Ousmane Diagne, de la partie lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021 au Nigéria, il y a quelques semaines, a été emporté par la 3e vague mortelle de la Covid-19.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|

Ce dernier, qui évoluait a Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie (NGB), a été inhumé ce jeudi au cimetière de Yoff.



Hormis la présence du sélectionneur national du Mini-Foot, Cheikh Sidy Bâ et quelques dirigeants fédéraux, en sus de ses membres de NGB, il a été enterré dans le plus grand anonymat.



Avec les délégations sénégalaises qui ont fait l'objet de surveillance étroite lors de leurs déplacements sur le sol africain, le karaté ou le Cosafa Cup ont été bloqués et mis en quarantaine à cause de tests positifs.



Et si les révélations de certains joueurs sur la légèreté des tests sont avérées, il va de soi que les responsabilités doivent être situées.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos