Nécrologie : La BOA perd Mamadou Badiane, un de ses responsables

Parti très jeune, la mort de ce natif de Mampalago a été partagé à travers les réseaux, avec un message envoyé au Groupe Leral.



« Mamadou_Préfet_Badiane est parti à jamais. Qu'Allah te fasse miséricorde et que firdawsi soit ta demeure éternelle », prie l’auteur



Leral exprime sa vive compassion à ses proches et présente ses sincères condoléances à la famille Badiane et à toute la population de Mampalago.