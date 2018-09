Nécrologie: La RFM en deuil !

La Rfm est en deuil, suite à la disparition du technicien, Vincent Diop. Même si, son visage nous est inconnu, le nom de Vincent Diop est connu de tous les auditeurs de la Rfm, du fait de sa complicité avec les présentateurs, notamment les animateurs de “Djagalti Xibar”, du prêcheur Taïb Socé et du chroniqueur de Lutte, El Hadj Ngagne Diagne.



Leral présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et, au Groupe futurs médias. Que sonâme repose en paix.