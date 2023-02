Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nécrologie: La cinéaste sénégalaise Safy Faye n'est plus ! Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Février 2023 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

La cinéaste Safy Faye, l’une des femmes pionnières du cinéma africain, est décédée mercredi à Paris, à l’âge de 80 ans, a appris l’APS de son ancien distributeur en Afrique de l’Ouest, Johnny Spencer Diop.



Elle sera inhumée à Fadial, dans la région de Fatick (centre), selon M. Diop.



Safy Faye avait abandonné son poste d’enseignante pour s’adonner au cinéma, à la suite du Festival mondial des arts nègres de 1966, à Dakar, rappelle le site d’information du journal sénégalais "Le Quotidien".



A ce festival, elle avait rencontré le cinéaste français Jean Rouch (1917-2004), qui lui avait confié un rôle à jouer dans son film ‘’Petit à petit’’, ajoute le même média, dans une interview de la cinéaste publiée en 2017.



Entrée au cinéma, Safy Faye est allée poursuivre des études d’ethnologie à la Sorbonne (France). Elle était devenue une figure emblématique du cinéma africain, car étant l’une des premières femmes du continent à exercer le métier de réalisateur.



‘’Mossane’’, l’un de ses derniers films – sa filmographie est essentiellement consacrée à la paysannerie et à la vie des femmes -, a été présenté dans la section ‘’Un certain regard’’ de l’édition 1996 du Festival de Cannes.





