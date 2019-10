Nécrologie - La communauté mouride en deuil: Mame Say Fall n'est plus

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 14:06 | | 0 commentaire(s)|

La communauté mouride est en deuil. Sokhna Mame Say Fall n’est plus.



La défunte est mère de Serigne Abô Mbacké, Khalife de Serigne Fallou et sœur aîné du Khalife Général des Baay Fall, Serigne Cheikh Dieumb Fall.



Sokhna Mame Say Fall sera inhumée cet après-midi.

