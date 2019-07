Nécrologie: La dépouille de Ameth Amar attendue demain mercredi à Dakar

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2019 à 09:14 | | 0 commentaire(s)|

La dépouille de Ameth Amar arrive demain mercredi à Dakar, annonce la Rfm sans plus de précision sur l’heure ou du lieu de son inhumation. Le Président directeur général (Pdg) de la Nouvelle minoterie africaine (NMA Sanders) est décédé hier, à Paris (France), des suites d’un malaise, selon l’Aps.



Frère de l’homme d’affaires Cheikh Amar, le défunt, fondateur de la société agroalimentaire NMA, est considéré comme l’un des chefs d’entreprise les plus influents et les plus fortunés du Sénégal. Il est également connu du grand public à travers des actions caritatives.



"C’est une grande perte pour le Sénégal. C’était un homme bien’’, a déclaré le chanteur sénégalais Youssou Ndour, évoquant la mort de Ameth Amar, dans des propos relayés par la Radio futurs médias (RFM, privée).



Selon Youssou Ndour, qui se présente comme un ami du défunt, Ameth Amar ’’était constant dans l’amitié. Il a été très utile à son pays’’, dit la star sénégalaise.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos