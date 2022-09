Nécrologie - La presse et Alassane Samba Diop endeuillés : Soro Diop, son frère, est décédé dans un accident

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Septembre 2022 à 07:05 | | 1 commentaire(s)|

C'est avec une immense tristesse que Seneweb vient d'apprendre le rappel à Dieu, du journaliste Soro Diop.



Il est décédé vendredi soir des suites d'un accident sur la route de Dakar, à hauteur de "Buntu" Pikine.



Affable, courtois, très professionnel dans son genre, une belle plume se casse, laissant derrière lui une famille, des collègues et collaborateurs encore sous le choc.



Soro Diop, figure de proue de la presse, a fait ses belles époques au journal "Le Quotidien"... Fervent collaborateur du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, il a participé à la formation de plusieurs journalistes émérites.



Leral présente ses sincères condoléances à son frère Alassane Samba Diop de Emedia, à sa famille, au monde de la presse, à ses collaborateurs... Paix à l'âme du Doyen Soro Diop.

