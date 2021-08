Nécrologie: Le 1er Tigre de Fass Mbaye Guèye n'est plus

Le monde de la lutte en deuil. Le champion de lutte, 1er tigre de Fass, Mbaye Gueye est décédé ce samedi 7 juillet, des suites d’une longue maladie. La levée du corps est prévue ce samedi 07 août à 11 heures à Fass Mbao et l’enterrement à Touba.



Il a été victime d’un accident Cardio-vasculaire qui l’avait cloué au lit depuis plus d’une année.



Leral présente ses condoléances à la famille éplorée, à Moustapha Gueye son frère, à toute l’écurie de Fass, au CNG de lutte, à la Jeanne d’Arc de Dakar et à l’ensemble du mouvement sportif et associatif.