Nécrologie: Le Roi Pelé n'est plus, "dernier match" à 82 ans La légende du football mondial est décédée des suites de métastases de cancer à l'intestin, au poumon et au foie. Il était placé en soins paliatifs depuis début décembre, et nous quitte ce 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans.



C'est une terrible nouvelle qui vient de tomber. Edson Arantes do Nascimento - le vrai nom de Pelé - est décédé des suites d'un cancer à l'intestin, au poumon et au foie, a annoncé sa famille via son compte Twitter.



Le Roi Pelé, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, a eu des ennuis de santé ces dernières années. En août-septembre 2021, il a été hospitalisé à Sao Paulo pour se faire retirer une tumeur du côlon.



"O Rei", qui n'a pas mentionné cette maladie dans sa vidéo, a aussi eu des problèmes aux reins et aux hanches, ce qui a réduit sa mobilité, l'obligeant à utiliser un déambulateur ou un fauteuil roulant.



Celui qui a fêté ses 82 ans le 23 octobre dernier était hospitalisé depuis début décembre pour ce que les médecins ont qualifié de "réévaluation" de la chimiothérapie qu'il suit depuis plusieurs mois.



Finalement, la chimiothérapie n’a pas donné des résultats satisfaisants, et Pelé a dû être placé en soins palliatifs le samedi 3 décembre, quelques heures après que la Seleçao et la FIFA lui aient rendu hommage en marge de Brésil-Cameroun.



La nouvelle de la mort de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, trois fois champion du Monde avec le Brésil, a été reçue comme un choc.



Pelé restera à jamais reconnu comme le seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970), et surtout comme l'un des pionniers du football mondial. L'un de ceux qui ont inspiré de nombreux joueurs de football, et qui ont laissé des souvenirs impérissables à plusieurs générations.



Jeune ou vieux, tout fan de football a vu des images de ce joueur qui paraissait avoir un temps d'avance sur tout le monde. Pelé est considéré comme l'un des meilleurs sportifs de tous les temps, et peut désormais rejoindre d'autres âmes au paradis des légendes, comme Maradona ou encore Mohamed Ali.





