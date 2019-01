Nécrologie : Le Sénégal endeuillé suite au rappel à Dieu du khalife de Médina Tahirou Le Khalife Serigne El Hadji Ibrahima Sall dit El Hadji Kéba de Médina Tahirou, foyer religieux situé non loin de Koungheul, est décédé, ce mardi, a appris Sunubuzz.

Agé de 70 ans, le défunt homme de Dieu a été inhumé tard dans la soirée, au cimetière du village et en présence de nombreux fidèles, parents, amis et sympathisants de cette illustre famille religieuse.



Les rédactions de sunubuzz et de Leral présentent leurs condoléances à sa famille et à ses talibés.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos