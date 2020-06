Nécrologie : Le ministre Serigne Mbaye Thiam a perdu sa mère ce jeudi Le Ministre Serigne Mbaye Thiam, Secrétaire National aux élections du PS est touché en ce jeudi soir par une bien triste nouvelle.

Oui, sa mère vient de quitter ce bas-monde en début soirée, de ce jeudi 4 juin 2020.

Une note parvenue à Leral.net vient de nous confirmer cette douloureuse annonce en ces termes: « Oui, nous venons d'apprendre la triste nouvelle du décès de la maman de notre camarade. Nous partageons sa peine et lui exprimons notre profonde compassion ».

Leral.net aussi exprime à sa famille, ses parents et ses proches sa compassion et ses ardentes prières pour son repos éternel.



