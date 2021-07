Nécrologie: Le ministre d'Etat, Augustin Tine endeuillé, sa fille Rosine Ndew n'est plus Le ministre d'État Augustin Tine est en deuil. Seneweb a appris, ce matin, le décès de la fille du directeur de cabinet politique du Président de la République, Mme Ndione, Rosine Ndew Tine.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

Décès survenu ce dimanche à 1 h du matin à Dakar. L'enterrement aura lieu ce mercredi 14 Juillet à 15h30 à Fandène dans le département de Thiès.



Leral présente ses condoléances au ministre Augustin Tine et à sa famille.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos