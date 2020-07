Nécrologie - Le monde de la presse encore en deuil - Reine Marie Faye n'est plus Moins d'une semaine après le décès de Babacar Tourè, le monde de la presse est encore frappé par un autre deuil, celui de Reine Marie Faye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 20:15 | | 0 commentaire(s)|

En ce jour de Tabaski, Reine Marie Faye est décédée, moins d'une semaine après la mort de Babacar Tourè. La rédaction de Leral présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte et au monde de la presse.

