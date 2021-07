Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nécrologie: Mabousso Thiam n’est plus Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juillet 2021 à 19:16 | | 0 commentaire(s)| L’économiste Mabousso Thiam, fils aîné de Habib Thiam, vient de rendre l’âme. Le défunt était Directeur général de l’ADPME de mai 2012 à janvier 2017.





Diplômé de l’Institut International de Banque et d’Economie (France), Mabousso Thiam était également titulaire d’une Maîtrise en Droit Privé de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar. Mabousso a démarré sa carrière à Interpral Paris, société spécialisée en Négoce International, en 1979, avant de rejoindre un an plus tard, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao).



Le défunt a d’abord géré le département des Relations Publiques jusqu’en 1983, avant d’engager des chantiers en matière de réglementation bancaire, d’audit et d’inspection des banques commerciales, avec la restructuration du système bancaire.



Mabousso Thiam a également joui d’une grande expérience dans le secteur privé, avant de servir comme consultant international, avec de nombreuses missions pour le compte d’organisations multilatérales et bilatérales.



Sur le plan politique, le fils de l’ex Premier ministre du Sénégal était dans le staff du candidat Ibrahima Fall, lors de la présidentielle de 2012.



Leral présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses amis et à ses collègues.





