Nécrologie : Mbaye Diack, l’ancien Sg adjoint de la présidence de la République est décédé L’ancien secrétaire général adjoint de la présidence de la République sous Abdoulaye Wade et secrétaire général de l’Union des forces patriotiques émergentes, Mbaye Diack est décédé ce matin à l’hôpital Principal de Dakar.

Mbaye Diack, membre fondateur de LD, qui a débouché sur la LD/MPT était également le président de l’Union des étudiants lors de la célèbre grève de 1968. L'enterrement de Mbaye Diack aura lieu demain lundi.

La rédaction de leral.net présente ses condoléances à sa famille et à l’ensemble de classe politique sénégalaise.



Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mai 2019 à 13:37 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos