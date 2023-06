Nécrologie: Mbour perd encore un ancien maire

Après la disparition du regretté El Hadji Ameth Sarr, ancien premier magistrat de la Commune de Mbour et père de la “gestion sobre et vertueuse” de nos finances publiques locales, la capitale de la Petite côte vient encore d’enregistrer ce jeudi, le rappel à Dieu d’un de ses anciens maires. Ibrahima Souaré, puisque c’est de lui qu’il s’agit, vient en effet de tirer sa révérence des suites d’une longue maladie. Premier adjoint au maire de Mbour sous le magistère du socialiste Moussa Ndoye (24 novembre 1990 – 25 janvier 2001), le défunt a assuré l’intérim de celui-ci destitué par décret présidentiel avant la fin de son mandat, raconte LeTémoin.



Ainsi, du 26 janvier 2001 au 21 décembre de la même année, Ibrahima Souaré présida aux destinés du Conseil municipal de Mbour avant de céder le témoin au regretté Tafsir Demba Diouf qui avait coiffé au poteau le grand rival de Moussa Ndoye, Khadim Tabet, alors candidat du Front pour l’alternance (FAL), désigné par Me Abdoulaye Wade. Et ce, grâce à la rancune de Moustapha Niass qui avait instruit à l’époque les 9 conseillers progressistes de voter contre le candidat de Wade qui avait déserté ses rangs à l’AFP pour rejoindre le PDS. Le Président Wade qui avait peu goûté cette “trahison” de Moustapha Niass, l’avait aussitôt limogé de la primature. L’enterrement du maire Ibrahima Souaré aura lieu demain à Thianaba.



Nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée, au maire de Mbour, Cheikh Issa Sall et à travers lui à toutes les populations de Mbour.