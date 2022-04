Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nécrologie: Me Amadou Ka du Conseil départemental de Linguère et le Port de Dakar endeuillés Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Avril 2022 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Le président du Conseil départemental de Linguère Me Amadou Ka a perdu hier sa fille Woury Ka. Ce n’est pas l’homme politique seulement qui est endeuillé par cette difficile perte, mais aussi le Port autonome de Dakar où Mme Woury Ka travaillait.



D’ailleurs à la levée du corps hier à la morgue de l’hôpital Principal, souligne LeTémoin, une foule immense composée de la famille de Me Amadou Ka, de responsables politiques de la mouvance présidentielle notamment les délégations des ministres Aly Ngouille Ndiaye et Samga Ndiobène Ka, de travailleurs du Port autonome de Dakar conduits par leur directeur général Aboubacry Sédikh Bèye a tenu à rendre hommage à Woury Ka.



Des témoignages éloquents sur le parcours familial, mais surtout professionnel d’une dame qui était amie à tout le monde au Port autonome de Dakar. Sa disponibilité au travail et surtout sa gentillesse ont été magnifiés par le Dg du Port, mais aussi ses collègues des services financiers. Il faut signaler que Me Amadou Ka a été jusqu’à une date récente Président du Conseil d’administration du Port autonome de Dakar avant d’être remplacé par Moussa Sy, ancien maire des Parcelles Assainies.



Après la levée du corps, le cortège funèbre s’est ébranlé vers Dahra pour l’inhumation. Leral présente ses sincères condoléances à Me Amadou Ka pour cette épreuve douloureuse qu’il traverse.



