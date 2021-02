Nécrologie: Me Khassimou Touré n'est plus

Me Khassimou Touré, avocat au barreau de Dakar n'est plus. L'illustre avocat qui a diligenté plusieurs dossiers vient de tirer sa révérence il y a juste quelques minutes.



Son décès a eu lieu à Touba à Hlm où vit une partie de sa famille.



Dakar actu révèle que le défunt avocat était victime d'accident et souffrait d'un cancer.



Leral présente ses condoléances à sa famille et à celle de la justice.