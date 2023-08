Nécrologie: Me Koureyssi Ba a perdu sa mère

Le barreau ou la communauté des avocats du Sénégal est en deuil. Me Cheikh Koureyssi Ba a perdu sa très chère maman, Adja Anna Guèye. La vénérée grande dame est décédée hier, mercredi 16 août 2023, à Dakar. La levée du corps est prévue cet après-midi à 14 heures à la mosquée de Karack-Amitié-Mermoz suivie de l’enterrement au cimetière de Yoff. Agée de presque de 100 ans (Machallah), la défunte a été l’une des premières sages-femmes d’Etat du Sénégal.





Selon LeTémoin, cette grande dame de valeur arrachée à notre affection a été décorée et honorée par tous les chefs d’Etat qui se sont succédé à la tête de notre pays. Mme Anna Guèye ne cessait également de prier pour tous les leaders politiques qui étaient ses enfants et petits-enfants (Macky Sall, Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, Khalifa Sall, Jean Paul Dias, Ousmane Ngom, Serigne Diop etc.).



Leral présente ses condoléances à Me Cheikh Koureyssi et à l’ensemble des membres de la famille éplorée.