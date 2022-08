Nécrologie: Mohamed Camara, acteur de la série Virginie n'est plus !

Mohamed Camara est décédé ce matin à l'hôpital militaire de Ouakam, informe Dakaractu.



Plus connu sous le sobriquet de Momo, il incarnait un garçon consciencieux et studieux dont la principale ambition est d’honorer son père décédé. C’est pour ça qu’il s’implique autant à l’école dans le but de réaliser ses rêves.



Momo Camara etait une personnalité attachante dont la popularité augmentait auprès du public au fur et à mesure de l’avancement des saisons de la série.



Il est décédé ce matin à l'âge de 24 ans à l'hôpital de Ouakam où il était hospitalisé , emporté par la drépanocytose.



BuzzSenegal présente ses condoléances à la famille éplorée et à tous les artistes de la série Virginie...