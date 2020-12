Nécrologie: Pape Dièye, le correspondant de SEN TV & ZIK FM, nous a quittés ce vendredi

« C’est avec tristesse que j’ai appris la disparition de notre confrère, Pape Dièye, correspondant de SEN TV & ZIK FM à Mbour. Je souhaite m’associer à cette douleur en ce jour difficile. Un journaliste dévoué, engagé et très professionnel. »



C‘est en ces termes que Mbaye Jacques Diop, responsable à la Cellule de Communication du ministère des Sports, a partagé cette désagréable nouvelle.



« Je partage avec toute la presse mbouroise et sénégalaise la douleur de perdre un confrère, fut-il un collaborateur et espère vivement que le temps atténuera notre chagrin. Je tenais à vous présenter mes plus sincères condoléances. Que son âme demeure éternellement au Paradis », a-t-il ajouté.



En cette triste circonstance, Leral.net exprime sa vive compassion à sa famille, ses proches et amis et à la presse sa famille professionnelle.



Que DIEU lui accorde le Paradis éternel comme nouvelle demeure.