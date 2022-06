Nécrologie: Pape Dioum, père fondateur du groupe Sénémali est décédé

L'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal ( Omart Sénégal) vient d'apprendre la disparition brutale de l'un des plus grands musiciens sénégalais de l'Afrique renaissante.



En effet Pape Dioum, père fondateur du groupe mythique Sénémali, a rejoint l'inspiration divine ce jour en Hollande à Amsterdam.



Pour rappel, Pape Dioum était également le coordonnateur de l'observatoire de la musique et des arts du Sénégal SECTION EUROPE .

L'Omart Sénégal présente ses condoléances à sa famille et la culture en général .