Nécrologie: Rappel à Dieu de Mme Aminata Lô Sy de l’Apix SA

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 13:26 | | 0 commentaire(s)|

C’est avec une immense tristesse et une profonde douleur que nous avons appris le décès, ce mercredi, d’Aminata Sy Lô, Chef du Département Juridique de APIX-SA depuis 10 ans. Madame Lô, juriste professionnelle, loyale et très engagée était une sœur et amie, selon ses collègues. Sortie de Enam Section enquêtes économiques, elle a servi l’Etat jusqu’à son dernier souffle ce matin à la clinique des Madeleines.

La levée du corps aura lieu ce jeudi 05 décembre à l’Hôpital Principal de Dakar à 10 heures.