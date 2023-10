Nécrologie : Rappel à Dieu de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, le Khalife de Serigne Abdourahmane Mbacké

Serigne Abdoul Ahad Mbacké n’est plus ! Le chef religieux était le fils et khalife du célèbre chef religieux prêcheur de Darou Mousty, Serigne Abdourahmane Mbacké Abdou Khoudoss.



Darou Mousty est en deuil. Le khalife du regretté Serigne Abdourahmane Mbacké, fils de Serigne Abdou Khoudoss, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, a tiré sa révérence, ce jeudi. Son père s’était éteint l’année dernière. Il a été rappelé ce jeudi, juste après la prière du crépuscule et sera nuitamment inhumé.



Leral se joint à la rédaction de "Rewmi" et présente ses condoléances à son frère Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, à toute la famille Mbacké, mais aussi à la Oumma Islamique.